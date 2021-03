Successos a Terrassa

10.03.2021 | 04:00

Detingut a Ca n'Anglada per tràfic de drogues

La Policia Municipal va detenir el dilluns a Ca n'Anglada un individu que tenia pendent una ordre de crida i cerca per tràfic de drogues i que, a més, va fugir dels agents i els va colpejar. Una dotació de la Policia Municipal que realitzava tasques de vigilància pels voltants del carrer de Sant Damià, va identificar, a les 10.21 hores, una persona que es trobava en crida i cerca per un delicte contra la salut pública. Quan els agents es van dirigir cap a ell, l'home va fugir i es va iniciar una persecució, fins que els guàrdies el van retenir. El detingut es va mostrar molt agressiu i va colpejar els agents, quedant denunciat per atemptat a l'autoritat. Va ser detingut. Per altra banda, la Policia Municipal va denunciar el dilluns a Roc Blanc un individu per tinença de drogues. A les 11 hores, uns agents van observar dues persones que consumien substàncies estupefaents al carrer d'Icària, amb el carrer de Carrasco i Formiguera, i tenien la intenció d'agafar un vehicle. Els policies van immobilitzar el vehicle de manera preventiva i van comprovar que un dels identificats duia a sobre 5,5 grams de marihuana, 44,6 grams d'haixix i dues cigarretes tipus porro, interposant-li una denúncia per tinença d'estupefaents.

Un vehicle fugit d'un accident perd la matrícula

Aquesta vegada la identificació d'un vehicle fugit després d'un accident no va ser difícil: el cotxe es va deixar una placa de matrícula en el lloc del xoc. La Policia Municipal va ser informada pel 112 el dilluns, a les 12.58, d'una col·lisió entre dos turismes a l'avinguda del Vallès, amb el carrer d'Alemanya. Un dels vehicles implicats havia fugit. Allà, a terra, es trobava una placa de matrícula que havia caigut a causa de l'impacte. Una patrulla de la Policia Municipal va comprovar que no hi havia ferits i que l'accident havia estat motivat per una frenada del vehicle que havia marxat. El cos local va sol·licitar Egarvia per retirar el vehicle de la calçada i va identificar el cotxe fugat: no tenia l'assegurança obligatòria ni la ITV en vigor.