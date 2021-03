Successos a Terrassa Successos a Terrassa

Successos a Terrassa

10.03.2021 | 04:00

Detingut a Ca n'Anglada per tràfic de drogues La Policia Municipal va detenir el dilluns a Ca n'Anglada un individu que tenia pendent una ordre de crida i cerca per tràfic de drogues i que, a més, va fugir dels agents i els va colpejar. Una dotació de la Policia Municipal que realitzava tasques de vigilància pels voltants del carrer de Sant Damià, va identificar, a les 10.21 hores, una persona que es trobava en crida i cerca per un delicte contra la salut pública. Quan els agents es van dirigir cap a ell, l'home va fugir i es va iniciar una persecució, fins que els guàrdies el van retenir. El detingut es va mostrar molt agressiu i va colpejar els agents, quedant...