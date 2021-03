Demanen 4 anys de presó i 1.000 euros a un home per tocar el cul a una menor

J. Ll.

10.03.2021 | 04:00

Quatre anys de presó i una indemnització de 1.000 euros. Aquesta és la pena que el fiscal reclama per a un home acusat de tocar el cul a una menor en un portal.

Allò va ocórrer en l'àrea de Terrassa el 2 de juny de l'any passat. Eren les 18 hores i la nena, de 15 anys, es trobava amb una amiga. Passejaven. En un moment donat, la menor es va posar a l'entrada d'un portal i va aixecar les mans per recollir-se el cabell.

L'acusat estava per allà i es va acostar a la noia. I de sobte, sense cap intercanvi previ de paraules, li va tocar les natges amb la mà dreta. I va marxar.

El presumpte autor del tocament, no obstant això, va ser identificat. Era un individu d'origen hongarès i amb antecedents penals que va acabar imputat i ha acabat acusat formalment d'un delicte d'abús sexual a menor de 16 anys. Perquè tocar els glutis a una persona sense el seu consentiment és delicte i fer-ho a una menor, un delicte més greu encara.

Allunyament

El Ministeri Fiscal sol·licita una pena de quatre anys de presó i que el processat pagui al representant legal de la menor una quantitat de 1.000 euros en concepte de responsabilitat civil. El pare de la víctima va reclamar indemnització i el fiscal la recull en el seu escrit d'acusació, que reclama també la imposició a l'encausat d'una prohibició d'acostament a la noia: no podrà aproximar-se a menys de mil metres de la menor, ni comunicar-se amb ella, durant un període superior en cinc anys a la pena de presó que se li imposi. I per a després, el Ministeri Públic demana una mesura de llibertat vigilada per un temps de sis anys.

L'Audiència Provincial de Barcelona ha assenyalat el judici sobre aquest cas de suposats abusos per a avui. L'acusació pública ha interessat les declaracions de cinc persones. Una d'elles és la víctima, en cas que el tribunal no consideri suficient la prova testifical que va realitzar durant la instrucció de la causa, un procediment que va investigar el jutjat d'instrucció número 4 de Terrassa quan li van arribar les diligències sobre el tocament d'un home a una adolescent.