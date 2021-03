Seu de l'Audiència Provincial de Barcelona. Seu de l'Audiència Provincial de Barcelona.

Demanen 4 anys de presó i 1.000 euros a un home per tocar el cul a una menor

J. Ll.

10.03.2021 | 04:00

Quatre anys de presó i una indemnització de 1.000 euros. Aquesta és la pena que el fiscal reclama per a un home acusat de tocar el cul a una menor en un portal. Allò va ocórrer en l'àrea de Terrassa el 2 de juny de l'any passat. Eren les 18 hores i la nena, de 15 anys, es trobava amb una amiga. Passejaven. En un moment donat, la menor es va posar a l'entrada d'un portal i va aixecar les mans per recollir-se el cabell. L'acusat estava per allà i es va acostar a la noia. I de sobte, sense cap intercanvi previ de paraules, li va tocar les natges amb la mà dreta. I va marxar. El presumpte autor del tocament, no obstant això, va ser identificat. Era un individu d'origen...