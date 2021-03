L'institut Mont Perdut ha estat objecte de dos robatoris consecutius el cap de setmana. alberto tallón L'institut Mont Perdut ha estat objecte de dos robatoris consecutius el cap de setmana.

Vigilants privats controlen les escoles per l'onada de robatoris

Javier Llamas

09.03.2021 | 04:00

'Ajuntament ha contractat un servei de vigilància privada per a combatre la successió de robatoris amb força en escoles i instituts de Terrassa. Hi ha, de mitjana, un robatori cada quatre dies en col·legis de la ciutat des que va començar l'any. La insòlita onada d'assalts, focalitzada en la zona Est de la ciutat, ha generat inquietud en les comunitats i les autoritats educatives i policials i va motivar la implantació d'un pla específic de vigilància de la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra. També va activar la difusió de recomanacions d'autoprotecció a les direccions dels centres per tractar de minimitzar les possibilitats de formar part del...