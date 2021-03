Detall de l'interior de la masia Marcet. L'edifici és de principis del segle XX. Alberto Tallón Detall de l'interior de la masia Marcet. L'edifici és de principis del segle XX.

El veïns del barri estan "contents i expectants"

09.03.2021 | 04:00

Cinc anys fa que els veïns de Can Boada del Pi denuncien l'estat de deteriorament de les masies del sector i el risc que ha suposat, fins al 2019, el lliure accés als edificis per als petits del barri. "La petició de llicències d'obres és una bona notícia -comenta Antonio Amate, president de l'AVV de Can Boada del Pi-. Estem contents i també expectants". El 2 de març l'entitat va conèixer l'última hora del projecte en una reunió amb el regidor Carles Caballero i representants del districte. "La propietat es va comprometre amb l'anterior govern a rehabilitar la masia Marcet el setembre de 2020, però van haver-hi canvis en la propietat. Ara...