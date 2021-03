Unes 500 persones van recórrer part del centre de Terrassa, amb lemes a favor de la lluita feminista. Nebridi Aróztegui Unes 500 persones van recórrer part del centre de Terrassa, amb lemes a favor de la lluita feminista.

Terrassa viu un 8-M atípic però reivindicatiu

Emili González / Laura Massallé

09.03.2021 | 04:00

Malgrat les limitacions de la pandèmia, Terrassa va celebrar ahir el 8 de març, Dia Internacional de la Dona, amb diversos actes, que van anar dels més institucionals del matí al Raval de Montserrat, fins a les manifestacions feministes i reivindicatives de la tarda. A les 12 hores, davant de l'Ajuntament, la Comissió 8 de març va instal·lar cadires buides. Cadascuna d'elles tenia un cartell amb el nom d'una dona o una entitat -i també amb el nom d'homes- que ahir s'haurien manifestat per la igualtat de gènere si no hi hagués hagut les limitacions de la pandèmia. Davant d'aquesta representació simbòlica, membres de l'esmentada comissió van...