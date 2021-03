La masia de Can Boada del Pi no es pot veure des del carrer perquè està envoltada de naus. Alberto Tallón La masia de Can Boada del Pi no es pot veure des del carrer perquè està envoltada de naus.

Nova vida per a les masies de Can Boada del Pi i Marcet

Laura Hernández

09.03.2021 | 04:00

Les multes han tingut efecte. Els bancs Santander i Sabadell, propietaris de les masies Marcet i de Can Boada del Pi, ja tenen projecte de rehabilitació dels dos edificis catalogats i han entrat sol·licitud de llicències per començar obres. La propietat acumula uns 30 mil euros de multes en el darrer any i mig per no respondre als requeriments de l'Ajuntament per procedir a l'arranjament del patrimoni protegit. La situació s'ha desbloquejat després que els bancs hagin acreditat davant la regidoria d'Urbanisme que hi havia un projecte de restauració solvent i "la voluntat clara d'executar-lo", comenta Carles Caballero, regidor d'Urbanisme. Rehabilitació integralEn aquest...