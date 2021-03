Mural a l'Escola Montserrat per significar la importància de les dones

09.03.2021 | 04:00

La comunitat educativa de l'Escola Montserrat va realitzar un mural en forma de rusc per simbolitzar la importància de les dones al llarg de la història. L'escola ha explicat que va prendre com a referent el món de les abelles i la seva constància i col·laboració en equip. "Igual que les abelles en què la seva funció pol·linitzadora és vital per mantenir la vida. A cada hexàgon hi van posar la biografia i la fotografia d'alguna dona que ha trencat esquemes en la seva disciplina o bé ha destacat entre un món d'homes per la seva època", van explicar des de la direcció.