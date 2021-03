L'Escola Bressol Pessigolles es vesteix de lila per reivindicar el Dia de la Dona

09.03.2021 | 04:00

Els infants i també les famílies van veure ahir una Escola Bressol Pessigolles diferent. El centre educatiu es va vestir de lila per reivindicar el Dia Internacional de la Dona i reclamar que falta molt camí per a l'equitat. Famílies i alumnes es van trobar amb una escola plena de globus liles penjats del sostre; unes ales grans presidint l'entrada; una pancarta amb els perfils de les mestres a la porta del carrer; camins liles fets amb els peus dels petits, paraules i, sobretot, un gran mural on s'hi llegia "El futur és vostre" amb les cares de les nenes i les mans dels nens donant suport.