Clients i propietaris celebren el nou horari de bars i restaurants

09.03.2021 | 04:00

La imatge dels clients prenent una consumició a mig matí va tornar a veure's ahir als bars i als restaurants de Terrassa, i també de tota Catalunya. D'acord amb la relaxació de les mesures anti-Covid decretades pel Departament de Salut de la Generalitat, els bars i els restaurants van obrir de nou de forma ininterrompuda entre les 7.30 i les 17 hores, i no només en la franja horària estrictament reservada per al servei d'esmorzars i dinars.

"Avui ja hem notat que hem recuperat alguns clients; sobretot gent gran que es lleva tard i que venen a esmorzar a mig matí", assegurava ahir l'Ana Pozo, cambrera de la Cafeteria Plaça Vella. "La llàstima és que hem començat amb un dia de pluja", afegia, a més d'indicar que durant el cap de setmana ja havien tingut força feina.

També a mig matí i en una taula del bar Zurito, situat al carrer de la Rasa, en Juanan Sánchez, de 40 anys i veí del Cementiri Vell, xerrava amb tranquil·litat amb dos amics. "Avui és el primer dia que vaig a un bar des de fa setmanes; amb aquestes limitacions horàries he preferit quedar-me a casa", comentava.

Reclamació

Xavi Gómez, propietari del Zurito i president del Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca, aplaudia l'ampliació horària, però reclamava que s'estengui a les nits. "Com a gremi demanem que els bars i els restaurants puguem obrir també els vespres, sempre amb un control de les mesures de prevenció contra la Covid", indicava el president de l'associació.

A més de la relaxació de les mesures en bars i restaurants, el Departament de Salut també permet des d'ahir tornar a fer servir els vestidors d'instal·lacions esportives, així com reprendre les competicions esportives federades a partir de 16 anys. Les activitats extraescolars es poden efectuar, però mantenint els grups màxims de sis persones per aula. En els equipaments cívics es poden realitzar activitats presencials a l'aire lliure per a majors de 60 anys, però amb grups no superiors a sis persones.