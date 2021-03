Actuació dels lladres captada per una càmera de vigilància. Mossos Actuació dels lladres captada per una càmera de vigilància.

Assaltaven empreses de logística fent-se passar per repartidors

Redacció

09.03.2021 | 04:00

Tres homes han estat detinguts per robar en empreses de logística fent-se passar per repartidors. La major part dels robatoris es van cometre a la província de Tarragona, però la banda també va actuar a Terrassa. Els detinguts utilitzaven furgonetes amb logotips d'empreses de missatgeria i accedien als magatzems vestits amb roba de feina per fer els furts sense aixecar sospites, segons els Mossos d'Esquadra. Les detencions es van dur a terme el dilluns de la setmana passada. Els arrestats són tres homes de 32, 33 i 34 anys, de nacionalitat espanyola, un veí de Badalona i els altres dos amb domicili desconegut. Estan considerats presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal,...