Als centres sanitaris egarencs hi havia ahir un total de 130 pacients ingressats per la Covid-19. Nebridi Aróztegui Als centres sanitaris egarencs hi havia ahir un total de 130 pacients ingressats per la Covid-19.

Un any del primer cas de Covid: "No ens fèiem a la idea del que vindria després"

Emili González

09.03.2021 | 04:00

"Quan hi va haver la primera hospitalització per coronavirus, els professionals mèdics ho vivíem amb molta por i incertesa, però sense fer-nos la idea del que ens vindria després, que va ser una situació equiparable a una catàstrofe". Així s'expressa el doctor Alfons Arizmendi, director de l'àmbit del Malalt Crític i Urgent i cap del servei de Medicina Intensiva del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) en recordar els inicis de la pandèmia. En concret, avui, 9 de març, fa un any que l'Hospital de Terrassa va confirmar el primer cas d'una persona ingressada per la Sars-Cov-2 a la nostra ciutat. El diagnòstic d'aquest positiu en coronavirus...