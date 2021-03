Activitats virtuals del Museu de Terrassa per Setmana Santa 

09.03.2021 | 04:00

El Museu de Terrassa ha obert les inscripcions per participar en les activitats infantils i familiars organitzades per Setmana Santa; un seguit de propostes que aquest any adapten el seu programa al format virtual mantenint així una oferta adreçada al públic infantil i familiar amb l'objectiu d'apropar els infants i joves a la cultura i al patrimoni de la ciutat. Amb aquesta intenció s'han organitzat tres tallers gratuïts destinats a infants de tres a deu anys que es duran a terme entre el 29 i el 31 de març i giraran entorn la Terrassa Medieval, centre d'interès del cicle. El dilluns 29 se'n farà un sobre Tomàs Becket i el dimarts 30, un altre entorn la vida quotidiana a l'edat mitjana. El dimecres 31 el Museu de Terrassa descobrirà als més petits què és un retaule. Totes les activitats començaran a les 18 hores. Les places són limitades i cal inscripció prèvia mitjançant el telèfon 93 739 70 72 o enviant un correu electrònic a museudeterrassa@terrassa.cat. Per a més informació, es pot visitar la web https://www.terrassa.cat/activitats-virtuals