El Raval s'omple de cadires buides en un inusual 8 de març

Emili González

08.03.2021 | 13:40

El Dia Internacional de les Dones, que se celebra avui, és del tot atípic a causa de la pandèmia. Amb tot, el Raval de Montserrat ha acollit l'acte institucional de la jornada, en què membres de la Comissió 8 de març han llegit un manifest institucional davant la façana de l'Ajuntament. El text ha incidit en "com la pandèmia ha evidenciat les desigualtats de gènere", amb un augment de la vulnerabilitat de les dones en diferents àmbits "com el laboral, amb un increment de la bretxa salarial o amb més casos de violència masclista".

El manifest també ha recalcat el paper cabdal que han tingut les dones des de l'inici de la crisi de la Sars-Cov-2, recordant que han estat en la primera línia tant del sistema sanitari com del treball en les residències, els comerços o en les tasques de cures i neteges.

La lectura del manifest s'han produït en un Raval on s'han instal·lat cadires buides, totes amb el nom de dones i entitats, i també d'homes, que avui s'haurien manifestat per demanar la igualtat de gènere en el cas que les circumstàncies, determinades per la Covid, haguessin estat unes altres.