Anava en estat ebri i cau amb un patinet

08.03.2021 | 20:54

La trucada d'una particular va informar la Policia Municipal divendres, a les 17.17 hores, de la caiguda d'una dona amb un patinet quan circulava per l'avinguda del Vallès, a l'altura de la plaça de Dolors Aleu. Dues persones van retenir la usuària del patinet en observar que es podia trobar sota els efectes de l'alcohol. Al lloc va acudir una dotació de la Policia Municipal, que va realitzar la prova d'alcoholèmia a la conductora, que va donar un resultat positiu de 0,49 mil·ligrams. Els agents van immobilitzar el Vehicle de Mobilitat Personal (VMP) i van interposar denúncia a la dona per conduir sota els efectes de l'alcohol.