El Raval acollirà els actes institucionals del 8 de març. Nebridi Aróztegui El Raval acollirà els actes institucionals del 8 de març.

Terrassa viurà dilluns el 8 de març més atípic

Redacció

06.03.2021 | 04:00

La ciutat es prepara per viure un 8 de març inusual i marcat per la pandèmia. Amb tot, hi ha diferents actes programats amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que tindrà lloc dilluns. A les 12 hores, el Raval de Montserrat acollirà la lectura del manifest institucional amb motiu de l'efemèride, que anirà a càrrec de dos membres de les entitats de la Comissió 8 de març. Al mateix Raval, entre les 12 i les 14 hores, es col·locaran un centenar de cadires buides simbolitzant les dones que formen part de la Comissió 8 de març i els ciutadans que habitualment es concentren amb motiu d'aquest dia i que enguany han vist alterat aquest propòsit a causa...