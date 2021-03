Els estudiants volen tornar presencialment a les aules. Els estudiants volen tornar presencialment a les aules.

L'alumnat de l'Escola d'Art demana una rebaixa de les quotes

Redacció

06.03.2021 | 04:00

Les delegades de l'alumnat de l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Terrassa han presentat un escrit als serveis educatius de la ciutat i a la direcció del centre per tal de reclamar que es retornin les quotes que es consideren cobrades de forma indeguda "donat que els tallers fa mesos que estan tancats i les classes no s'estan impartint amb normalitat". En la seva queixa formal, el col·lectiu assegura que "els tallers impartits en format telemàtic s'agraeixen, però no són equivalents en cap cas a les classes presencials". Per això, demanen la reobertura de les aules, assegurant que els espais són prou amplis per garantir la distància de seguretat entre les...