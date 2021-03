Activitat durant el Fora Stocks d'ahir a la Font Vella. Nebridi Aróztegui Activitat durant el Fora Stocks d'ahir a la Font Vella.

Un inusual Fora Stocks en divendres

Redacció

06.03.2021 | 04:00

No va ser el mateix, però centenars de terrassencs es van apropar ahir a comerços del Centre per participar en un Fora Stocks diferent i aprofitar els descomptes en aquesta oferta de finals d'hivern. Aquest esdeveniment ja tradicional, organitzat per TerrassaCentre, no va poder celebrar-se en dissabte, com era habitual, degut a les restriccions sanitàries del cap de setmana per contenir el coronavirus. Es va fer en divendres i en l'interior de les botigues. Això, en el cas dels establiments convencionals, amb local. Els comerços sense local, els digitals, que estaven adherits a la iniciativa van complementar la seva oferta virtual en línia amb una presència física:...