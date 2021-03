Un local comercial en lloguer al carrer del Camí Fondo. Nebridi Aróztegui Un local comercial en lloguer al carrer del Camí Fondo.

El govern municipal destinarà 2 milions per a la reactivació

Laura Hernández

06.03.2021 | 04:00

El govern va anunciar ahir que destinarà un paquet d'ajuts de 2 milions d'euros a les persones i els sectors més afectats per la Covid-19. La mesura forma part de l'estratègia municipal per 2021 i 2022, anys en què espera tancar la pandèmia i afrontar una nova etapa de reactivació de la ciutat durant el període 2022-2030. L'anunci el va fer l'executiu durant el ple extraordinari sobre l'Estat de la Ciutat, en el què es va aprovar per unanimitat de tots els grups una proposta de resolució amb 13 acords que recullen les línies de treball per a la recuperació. Entre els més destacats, la millora de l'oferta pública d'educació i la...