"Els números de la Covid són els que són, intento donar un raig d'esperança"

Emili González

06.03.2021 | 04:00

Va ser just l'endemà de l'inici del confinament general del març quan en Carles, terrassenc de 47 anys, economista, director general d'una pime i avui també consultor empresarial, va pensar que havia d'inventar-se alguna forma de passar el temps lliure que li queia al damunt. I va decidir ocupar-lo obrint un compte de Twitter en què des d'aleshores ha publicat infinites xifres sobre l'evolució de la pandèmia. Avui, a @CoronaDades, en Carles suma ni més ni menys que 48.000 seguidors.

Quan va veure la repercussió que tenia la seva idea?

Jo sóc usuari de Twitter en l'àmbit personal i va ser així com vaig començar a publicar les dades sobre el virus. Vaig pensar: 'O faig un puzle o m'invento alguna història'. Però ja la primera setmana vaig espantar-me quan vaig veure que en una sola nit havien entrat 2 mil persones al compte. I més quan vaig observar que l'antic president de la Generalitat, Quim Torra, m'havia retuitat.

Quines són les fonts de què "beu"?

Sobretot del portal DadesCovid del Departament de Salut, i del TraçaCovid, d'Educació. En un principi publicava dades relatives a Espanya i, també d'Itàlia, que a l'inici de la pandèmia era el país que estava pitjor. Però després m'he especialitzat més en Catalunya.

Una dada del seu compte: la positivitat a Terrassa era dijous del 3,91%. Com s'ha d'interpretar?

Segons l'Organització Mundial de la Salut, si la positivitat està per sota del 5%, la pandèmia està controlada. Què és la positivitat? Doncs és un valor que indica, del total de les proves PCR que es fan cada dia, quantes donen positiu en coronavirus. La positivitat ha estat un índex molt bo per a estudiar l'evolució de la pandèmia. Al final, com a economista, el que fas és aplicar els coneixements que tens sobre tendències de dades per tal d'identificar aquells índexs que millor et serviran per copsar els canvis importants en l'evolució de la pandèmia.

En general, les xifres de la Covid conviden a un cert optimisme?

Les dades del virus ens 'diuen' que estem en un moment relativament bo, perquè s'ha reduït molt el nombre de persones hospitalitzades, tot i que ha caigut menys la xifra de pacients a les UCI. Però en general les dades indiquen que la pandèmia va de baixada. I d'altra banda, existeix una part de la població que ja està vacunada. Encara que sigui una part petita, es tracta d'un segment de la població molt vulnerable al virus, com les persones que estan en les residències de gent gran, o les de més de 80 anys. Més dades: des de l'inici de la pandèmia, a Catalunya, el 43% de les defuncions per la Covid han estat de persones que estaven en residències de gent gran. I encara una altra: el 88% de les defuncions pel virus a casa nostra han estat de persones de més de 70 anys. En el cas de les residències ara tenim 40 positius per setmana a tot Catalunya. Això és una reducció del 95% respecte a l'inici de la pandèmia.

Hi ha hagut alguna xifra que l'hi hagi costat molt de piular?

Em va afectar especialment el dia que vaig piular que a Catalunya hi havia hagut 262 morts en només 24 hores (el 30 de març de l'any passat). Era una situació molt estressant. Era pensar... 'Però quanta gent se n'ha anat...'.

Darrere de cada número hi ha una història personal...

Sí, i un drama humà, sovint. És cert que els números són els que són, però en la mesura del que puc, sempre intento donar un raig d'esperança.