Bloc de pisos de la Rambla de Francesc Macià on va tenir lloc ahir l'operatiu dels Mossos d'Esquadra. Alberto Tallón Bloc de pisos de la Rambla de Francesc Macià on va tenir lloc ahir l'operatiu dels Mossos d'Esquadra.

Els Mossos descobreixen suposat joc il·legal en un pis de Sant Pere Nord

Javier Llamas

06.03.2021 | 04:00

Allà hi havia diners i l'instrumental propi del joc: una baralla, fitxes de dominó, daus. Pel que van concloure els mossos, allò que es dirimia ahir en un pis de Sant Pere Nord no era una partida amistosa per passar l'estona, sinó suposat joc il·legal, amb apostes comptants i sonants. Els agents van entrar a l'habitatge per a un control, però un rebombori va cridar la seva atenció, van entrar en un habitatge i es van trobar amb el que es van trobar. Van decomissar més de 500 euros. Passaven uns minuts de les 11 hores quan a la Rambla de Francesc Macià, en el tram comprès entre la plaça de l'Aigua i el carrer del Consell de Cent, van arribar diverses dotacions...