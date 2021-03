Els Mossos descobreixen suposat joc il·legal en un pis de Sant Pere Nord

Javier Llamas

06.03.2021 | 04:00

Allà hi havia diners i l'instrumental propi del joc: una baralla, fitxes de dominó, daus. Pel que van concloure els mossos, allò que es dirimia ahir en un pis de Sant Pere Nord no era una partida amistosa per passar l'estona, sinó suposat joc il·legal, amb apostes comptants i sonants. Els agents van entrar a l'habitatge per a un control, però un rebombori va cridar la seva atenció, van entrar en un habitatge i es van trobar amb el que es van trobar. Van decomissar més de 500 euros.

Passaven uns minuts de les 11 hores quan a la Rambla de Francesc Macià, en el tram comprès entre la plaça de l'Aigua i el carrer del Consell de Cent, van arribar diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra. Els veïns van veure almenys tres unitats, una furgoneta i dos cotxes patrulla. Molts veïns ni es van sobresaltar en excés, ni tan sols es van incomodar, perquè la presència policial en aquest tram concret de la Rambla de Francesc Macià és habitual. La raó: allà hi ha un bloc de pisos okupats que ha motivat unes quantes intervencions.

Queixes veïnals

La d'ahir va ser l'enèsima actuació policial en el bloc, de cinc plantes i amb una entrada l'estat de la qual ja és revelador. Els Mossos d'Esquadra havien rebut queixes veïnals i van acudir a l'edifici per a dur a terme un control. En franquejar el portal, van sentir molt de soroll procedent d'un dels habitatges. Van picar a la porta. Quan van parlar amb el responsable del pis, li van demanar autorització per entrar. Aconseguit el permís, es van introduir en l'habitatge. I, segons fonts policials, van descobrir diverses persones jugant, amb diners. Els mossos van identificar diversos individus i van confiscar una baralla de pòquer, quatre jocs de dominó, un got per jugar a daus, vuit daus i bitllets de curs legal per valor de 505 euros. Van incoar un acta que es derivarà a la Direcció General de Tributs i Jocs.

En el mateix barri la policia ha efectuat diversos dispositius contra el joc il·legal. Fa tres anys, va obrir actes per aquesta raó en un bar de la mateixa Rambla de Francesc Macià freqüentat per ciutadans d'origen dominicà. Al setembre del 2019, els mossos van irrompre en una perruqueria situada al carrer de l'Historiador Cardús i, segons la policia, van trobar proves d'apostes en loteria dominicana, entre elles una màquina expenedora de bitllets. La normativa reguladora del joc estableix sancions que poden anar dels 3.005,6 les lleus als 601.012,10 euros les molt greus.