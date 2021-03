Ballart i Vega, tornaran a parlar?

06.03.2021 | 04:00

El 2 de novembre de 2017 Jordi Ballart deixava l'alcaldia de Terrassa i trencava el carnet del PSC, provocant una crisi sense precedents al govern de la ciutat. El seu company de partit Alfredo Vega va haver de recompondre l'executiu amb només tres regidors, després que altres membres de l'equip socialista marxessin amb l'alcalde. El gest va provocar una ferida al PSC que va tornar a supurar el 2019, quan Ballart, ja líder de TxT, va guanyar les eleccions municipals i va expulsar els socialistes del govern després de 40 anys. Des de 2017, la interlocució entre Vega i Ballart estava en punt mort, a banda d'una reunió "per temes personals", va dir ahir el socialista. El president del grup municipal del PSC va retreure a l'alcalde que no el truqués "en un any tan difícil" per cercar la complicitat del primer partit de l'oposició. No ho va fer, es va justificar Ballart, perquè "el juny de 2020 vaig rebre un comunicat en què trencaven la relació amb mi. Em vaig quedar aquí", va dir. Vega va respondre que el comunicat "estava molt justificat", i tot seguit va obrir la porta a recuperar el diàleg. "Crec que li toca a vostè com a alcalde fer la trucada. Jo mai em negaré a agafar-li el telèfon. Estaré a la seva disposició". I va afegir: "He trobat a faltar (la trucada) en un moment de crisi com el que hem passat. L'esperava".