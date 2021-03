05.03.2021 | 19:40

Els serveis d'emergències han trobat un cadàver aquesta tarda en una casa del Centre. Segons les primeres informacions, el cos no presentava signes de violència i es creu que la mort ha estat provocada per causes naturals o accidentals. El cadàver, d'un home, estava en l'interior d'un habitatge al carrer de la Riba. Segons testimonis, hi han intervingut els bombers per obrir la casa, i efectius policials.