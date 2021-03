Successos a Terrassa

05.03.2021 | 04:00

Menor víctima d'atropellament a Torre-sana

Una menor va resultar ferida el dimecres a la tarda en ser atropellada per un vehicle al carrer de Salamanca, a prop de l'avinguda del Vallès, a Torre-sana. L'accident va ocórrer a les 16.15 hores. Segons la policia, les lesions semblaven lleus. La ferida va ser traslladada a l'Hospital de Terrassa.

Ciclista ferit a Can Palet de Vista Alegre

Un ciclista va patir lesions lleus en caure al terra de manera fortuïta el dimecres quan circulava per la plaça del Pit-roig, a Can Palet de Vista Alegre. Va rebre atenció a MútuaTerrassa.