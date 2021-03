Dos joves accepten una condemna pels aldarulls en una manifestació anti-Vox 

Javier Llamas

05.03.2021 | 04:00

Van ser els únics detinguts en aquella nit de foc i destrosses, de corredisses, càrregues policials i pedrades: la nit del 6 de desembre del 2018, quan una manifestació convocada per la Plataforma Antifeixista de Terrassa en resposta a un acte de Vox va degenerar en un torrent d'altercats a la Rambla de Francesc Macià i voltants. Els dos detinguts aquella nit han estat jutjats i condemnats amb la seva anuència. Han acceptat els fets i s'han conformat amb una decisió judicial que imposa a un dels acusats tres anys de presó i una multa de 180 euros. La pena per a l'altra persona és de sis mesos de presó.

Els imputats són un home i una dona. Aquella nit, centenars de persones es trobaven al barri de Sant Pere Nord, secundant la convocatòria d'una manifestació contra l'acte de commemoració de la Constitució Espanyola organitzat per Vox a la plaça del Primer de Maig. Hi havia molta més gent en els voltants de la plaça, en la protesta, que en la pròpia plaça, en l'acte que comptava amb la presència de Javier Ortega Smith, secretari general del partit.

Molts participants en la rèplica estaven a la zona a les 16.30, quan la convocatòria de Vox era per a les 18 hores. Vuit furgonetes dels Mossos d'Esquadra es van apostar entre els uns i els altres. Després van arribar molts més reforços. La temperatura ambiental es caldejava, les increpacions travessaven la plaça.

petards i llaunes

Quan Vox va començar el seu acte, es va sentir un rugit a la Rambla de Francesc Macià. Alguns manifestants van encendre petards i bengales. Uns altres van llançar ous i llaunes. Acabats els discursos a la plaça, i després de desplegada una gegantesca bandera d'Espanya, els incidents en el primer front de la manifestació es van desencadenar.

Es va encendre una foguera, es van clamar consignes contra els mossos i va començar una pluja d'ous i llaunes. Els policies van carregar a les 18.45 i van provocar el desplaçament de manifestants cap a la plaça de l'Aigua. En aquest trajecte diversos individus van cremar contenidors i van destrossar mobiliari urbà. El balanç inicial va ser de dos manifestants i cinc mossos ferits. Va haver-hi dos detinguts.

Un dels arrestats va ser acusat de les lesions sofertes per un agent. Segons la sentència de l'Audiència Provincial que ha condemnat els dos encausats, aquest detingut, un jove de 25 anys, terrassenc, formava part del grup que va intentar ocupar la plaça del Primer de Maig i que va llançar llaunes, pirotècnia, ampolles i ous farcits de pintura al cordó policial. El processat també va interposar contenidors d'escombraries en el camí per entorpir l'acció dels agents.

Els mossos van dissoldre el grup, que es va dispersar. L'acusat va llançar als policies una ampolla de vidre a uns cinc metres de distància. El recipient va impactar a la cama esquerra d'un agent. Això afirma el tribunal i aquest relat de fets ha acceptat l'imputat. És un relat de fets que inclou el que va esdevenir al final de l'actuació policial, quan el detingut i l'altra persona arrestada, una jove, es trobaven al carrer del Maestrat, a l'altre costat de la carretera de Matadepera, a uns metres de la plaça de l'Aigua. Tres mossos es van adonar de la presència del manifestant a causa de la seva "singular vestimenta", segons l'escrit del fiscal i reproduït pel tribunal.

Els agents van baixar del vehicle en el qual patrullaven per detenir el processat. Aquest va fugir. Portava una pedra que va llançar contra els mossos per evitar la persecució, però els policies el van atrapar i el van reduir en el terra. En aquest moment, la noia (de 33 anys) es va llançar sobre els mossos per alliberar el seu company. Va cridar, va propinar cops. També va acabar immobilitzada i detinguda.

Els delictes

El noi ha estat condemnat a dos anys de presó com a responsable d'un delicte d'atemptat continuat. La pena va poder ser més alta, però la sentència recull una circumstància atenuant estimada per les parts: la de reparació del dany, perquè l'acusat va pagar al mosso ferit els 747,57 euros que havia d'abonar en concepte d'indemnització per les lesions sofrides (una contusió amb hematoma que va motivar una baixa del mosso d'onze dies). La decisió judicial inclou una pena d'un any de presó per un delicte de desordres públics i una multa de 180 euros per un delicte lleu de lesions, amb l'aplicació de la mateixa circumstància atenuant. A la dona se li imposen sis mesos de presó per un delicte continuat d'atemptat.

La Generalitat de Catalunya es va personar com acusació particular en la causa, tramitada pel jutjat d'instrucció número 3 de Terrassa. El judici es va assenyalar per al novembre passat. El Ministeri Fiscal i la defensa dels processats van arribar a un acord: els encausats reconeixien els fets i acceptaven una sentència de conformitat.