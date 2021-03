Intent de robatori en un súper

Javier Llamas

05.03.2021 | 04:00

Pel que es va veure, és molt possible que no es trobessin en les millors condicions psicofísiques, ni tan sols per robar. O, sobretot, per robar com van intentar robar (presumptament) en un establiment d'alimentació els dos individus que ahir de matinada van ser identificats i imputats per la Policia Municipal a Torre-sana. Estaven borratxos i havien tractat d'assaltar a cops un supermercat, però no van poder perquè una nevera col·locada darrere de l'entrada els va suposar un obstacle insalvable.

Un veí va telefonar la Policia Municipal a les 0.25 hores per informar dels forts cops que algú assestava en un establiment situat en la confluència del carrer de Salamanca amb l'avinguda de Madrid. La intenció semblava clara: el robatori. Dues dotacions policials es van dirigir al punt indicat per l'informador i van sorprendre dos sospitosos allí, davant del local. Els danys que presentava el lloc eren obvis: la persiana estava forçada i el vidre, trencat. Segons la policia, els dos sospitosos portaven eines per a violentar l'entrada. Els dos homes es trobaven sota els efectes de l'alcohol. No obstant això, a les dificultats que la seva embriaguesa els pogués infondre es va sumar una nosa física en el comerç: un frigorífic situat darrere de l'entrada va fer de topall i escull just en el lloc on havien destrossat el vidre.

Els presumptes autors de l'intent de robatori amb força no van ser detinguts, però sí que se'ls van obrir diligències per la comissió d'aquest delicte. I se'ls va interposar una sanció per un motiu administratiu que va quedar enfosquit per la infracció penal: s'estaven saltant el toc de queda.