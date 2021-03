ERC convoca nova edició dels premis Gorra Frígia

05.03.2021 | 04:00

Esquerra Republicana a Terrassa obre el procés de presentació de les candidatures fins al 21 de març després d'haver hagut d'anul·lar els premis del 2020 a causa de la pandèmia. Els premis Gorra Frígia, que es donen amb motiu de la commemoració de la proclamació de la República Catalana el 14 d'abril, tornen enguany. Esquerra Republicana obra doncs el procés de participació de les candidatures que estarà obert fins al tercer diumenge de març. Els premis s'entregaran en un acte íntim i específic, amb data encara per determinar. El premi Gorra Frígia es concedeix a entitats i persones de la ciutat que hagin destacat per la defensa dels valors republicans de llibertat, solidaritat i democràcia. La proposta de candidats, com cada any, s'obre a tota la ciutadania, per tal que els terrassencs i terrassenques siguin partícips del procés d'elecció dels guanyadors. El jurat, en què hi participen els guanyadors de passades edicions, escollirà els premiats d'entre totes les propostes remeses pels terrassencs les dues setmanes vinents. Les propostes es poden enviar al correu d'Esquerra Republicana de Catalunya: terrassa@esquerra.cat o bé es pot omplir el formulari del premi Gorra Frígia que trobareu al següent enllaç: https://gorrafrigia.blogspot.com/2021/03/esquerra-republicana-terrassa-obre-el.html.