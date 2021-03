Enxampats després d'intentar robar una moto

05.03.2021 | 19:01

La Policia Municipal ha denunciat aquest dijous a la nit dos individus que havien intentar robar presumptament una moto a la Rambla d'Ègara. A les 22.56, la trucada d'un particular va informar que dues persones estaven arrossegant una moto per la Rambla d'Ègara, a l'altura de carrer de Columel·la, i en veure's sorpresos l'havien llançat a terra i havien fugit corrent. Al lloc van acudir tres dotacions de la Policia Municipal, que van localitzar la motocicleta i al testimoni. Aquest va facilitar la descripció de les dues persones, que van ser trobades pels agents al carrer de Faraday, a prop del carrer d'Antoninus Pius. Els policies van identificar els sospitosos i van comprovar que un d'ells portava un tornavís. Els agents van interposar-los una denúncia per delicte de furt d'ús de vehicle a motor i una altra per incompliment del toc de queda.