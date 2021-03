Una usuària del Rebost recull un lot d'aliments. La demanda ha crescut exponencialment durant la pandèmia. Alberto Tallón Una usuària del Rebost recull un lot d'aliments. La demanda ha crescut exponencialment durant la pandèmia.

Els Serveis Socials redueixen a 15 dies la resposta a la demanda no urgent

Laura Hernández

05.03.2021 | 04:00

Els Serveis Socials han posat en marxa aquest mes de març un dispositiu de primera acollida per als casos no urgents que ha permès reduir a 15 dies el temps d'espera per a ser atès. La mesura ha equilibrat la demanda entre territoris mitjançant una primera atenció telefònica que ja està permetent esponjar les llistes d'espera. El dispositiu funciona des de dilluns 1 de març i ja dóna els primers resultats. Fins ara, els usuaris que demanaven una primera atenció no urgent amb els serveis socials havien d'esperar entre 15 i 45 dies, en funció del districte. Concretament en el districte 1 i en el districte 3 el temps mitjà per a la primera cita se situava...