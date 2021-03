Els bars podran obrir fins a les 17 hores 

05.03.2021 | 04:00

El Govern flexibilitzarà a partir del proper dilluns les mesures de restricció sanitària als bars i restaurants, que podran obrir de 7.30 a 17 hores. En l'àmbit esportiu, el Procicat manté les limitacions en aforaments i la necessitat de cita prèvia, si bé permetrà la reobertura dels vestidors. Les lligues federatives a partir dels 16 anys es reprendran. Les activitats extraescolars es podran efectuar, però mantenint els grups màxims de sis persones per aula. Pel que fa als equipaments cívics, a partir de dilluns es podran fer activitats presencials a l'aire lliure per a majors de 60 anys, però els grups no podran superar les sis persones. Els centres culturals poden organitzar activitats. D'altra banda, el Departament de Salut va actualitzar el protocol a les residències. Es recuperen activitats lúdiques i terapèutiques tant a l'interior com a l'exterior dels centres, i es flexibilitza encara més la possibilitat de visites i sortides. Les persones que viuen a les residències que hagin tingut un contacte amb un cas, "no es consideraran contactes estrets i per tant no es realitzaran cribratges", segons Salut. Només es realitzaran proves diagnòstiques si presenten símptomes compatibles amb infecció per coronavirus. Per la mateixa raó no es realitzaran quarantenes només pel fet d'haver tingut un contacte.