Vehicles de la Policia Municipal durant la intervenció.

Control policial a la plaça de la Terrassa Industrial

05.03.2021 | 04:00

Agents de la Policia Municipal van identificar el dimecres al vespre un grup d'individus a la plaça de la Terrassa Industrial, al costat de les torres del Segle XXI. La jornada es va saldar amb 14 denunciats per incompliment de les restriccions sanitàries per contenir el coronavirus. A les 19.50 hores, un particular va contactar amb la policia per comunicar que un grup de joves estava consumint begudes alcohòliques a la plaça de la Terrassa Industrial. Dues dotacions policials van identificar els joves, que van recollir les coses i van marxar del lloc. No va haver-hi cap denúncia. El dimecres, agents municipals sí que van interposar denúncies a dues persones per saltar-se el toc de queda i...