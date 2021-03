Ampliar els lideratges per transformar la societat

Laura Massallé

05.03.2021 | 04:00

Terrassa va donar ahir el tret de sortida de la campanya que impulsa l'Ajuntament amb motiu del Dia Internacional de la Dona amb una taula rodona sobre els lideratges feministes i la seva capacitat de transformació. La psicòloga social Gemma Altell, l'analista de dades i activista social Míriam Hatibi i l'enginyera i investigadora en tecnologies industrials Virginia Mendizábal van debatre sobre el concepte de lideratge feminista, recordant que no només pot recaure en les dones sinó també en els homes.

"Hem d'evitar substituir una hegemonia per una altra. No tindria cap sentit canviar un món dominat per homes blancs heterosexuals per un de dominat per dones negres homosexuals", va sostenir Hatibi, que va defensar la necessitat d'incorporar com més perspectives millor, de "mirar cap als marges" i aconseguir la representació de tots els col·lectius. "Com més divers és el lideratge, més enriquidor és. A tothom se'ns pot oblidar altres realitats o fins i tot no conèixer-les. Jo, per exemple, no sé quines són les dificultats d'una dona amb diversitat funcional. Per això cal diversitat en el lideratge, per incorporar totes les mirades, mirades que ens ajudin a un model més inclusiu i heterogeni", va afirmar.

"El primer pas és entendre la importància de la paritat. Homes i dones hem d'estar representats al 50% a tots els nivells", va defensar, per la seva banda, Altell, que recordant la predominança masculina en les primeres línies d'empreses, entitats i institucions de diversos àmbits, va reivindicar que "quan algú lidera des de la perspectiva feminista ha de fer emergir el talent de les dones".

"A les dones se'ns diu que tenim una major capacitat de cura o empatia i això, que és positiu per al lideratge, de vegades no es té en compte", va indicar la psicòloga social. A més, va recordar que hi ha altres capacitats com la valentia, la decisió i la racionalitat, sovint associades als homes, que les dones també poden tenir, però que potser no exploten tant.

En aquest sentit, Hatibi va explicar que quan imparteix tallers a les escoles, costa molt que les noies participin. "Quan fas una pregunta o demanes voluntaris, els que acostumen a aixecar la mà són els nens, mentre les nenes es miren entre elles perquè senten que no tenen tant a aportar", va dir, tot recordant la importància de l'educació i de canviar els rols que s'associen als gèneres des de la infància.

"Les dones ens hem d'envalentir i ser conscients d'una vegada per totes que podem tenir capacitat de decisió i lideratge en molts àmbits", va reiterar Altell, tot recordant que més enllà del paper que ha de tenir el global de la societat, el canvi "ha de començar en una mateixa, en creure's capaç i amb legitimitat".