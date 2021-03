143 arbres nous per als barris del nord de la ciutat

05.03.2021 | 04:00

L'Ajuntament de Terrassa ha iniciat aquesta setmana la plantació de 143 nous arbres en diversos carrers i avingudes del sector nord de la ciutat. Durant les properes setmanes, el servei municipal de jardineria plantarà arbres de diferents espècies per substituir l'arbrat que havia mort.

D'aquesta manera, es plantarà nou arbrat a la carretera de Rellinars, al carrer Voluntaris, a l'avinguda Abat Marcet, al carrer Sometent Castella, al Passeig Vint-i-dos de Juliol i a l'avinguda de Josep Tarradellas.

La substitució dels arbres vells és un element important pel que fa a la millora de la qualitat de l'aire i també en la millora de l'espai públic i es duu a terme seguint amb els criteris recollits en l'avanç del Pla d'arbrat de Terrassa.

Els arbres s'han començat a plantar aquesta setmana a la carretera de Rellinars i la previsió és que els treballs en altres carrers s'allarguin fins a finals de març.

Els nous arbres que s'estan plantant a la ciutat tenen com a objectiu a llarg termini anar substituint les antigues espècies que fins ara eren les predominants, com el plataner, l'om, el lledoner o la robínia, per altres tipus d'arbrat que permetin diversificar els elements naturals i potenciar la biodiversitat urbana.

Entre els nous elements triats, hi ha arbres de les espècies Styphnolobium, Japonicum, Tilia tomentosa i Ostrya carpinifolia, entre d'altres. Són espècies que s'adapten molt bé bé al nostre clima. Alguns floreixen i majoritàriament són de fulla perenne, el que també és beneficiós pel manteniment de l'espai públic.