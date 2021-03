Vehicles implicats en un accident de trànsit que va tenir lloc al carrer de Wilson el passat 22 de febrer. Âlex Fernández Vehicles implicats en un accident de trànsit que va tenir lloc al carrer de Wilson el passat 22 de febrer.

Veïns de Can Palet demanen solucions en cruïlles amb molts accidents

Javier Llamas

04.03.2021 | 04:00

Són cruïlles regulades per senyals de "cediu el pas", però aquesta regulació sembla insuficient a ulls del veïnat. Perquè els senyals es veuen poc, o perquè a vegades els cotxes estacionats impedeixen una visibilitat correcta, o perquè alguns conductors no reparen en la seva responsabilitat en les interseccions. O potser per la velocitat excessiva en alguns casos. Veïns de Can Palet reclamen solucions al problema de la successió d'accidents de trànsit que es concentren en algunes interseccions del barri. El dijous 11 de febrer, dos turismes van col·lidir a la cantonada del carrer de Wilson amb el de Concepción Arenal. No va haver-hi ferits,...