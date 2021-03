Veïns de Can Palet demanen solucions en cruïlles amb molts accidents

Javier Llamas

04.03.2021 | 04:00

Són cruïlles regulades per senyals de "cediu el pas", però aquesta regulació sembla insuficient a ulls del veïnat. Perquè els senyals es veuen poc, o perquè a vegades els cotxes estacionats impedeixen una visibilitat correcta, o perquè alguns conductors no reparen en la seva responsabilitat en les interseccions. O potser per la velocitat excessiva en alguns casos. Veïns de Can Palet reclamen solucions al problema de la successió d'accidents de trànsit que es concentren en algunes interseccions del barri.

El dijous 11 de febrer, dos turismes van col·lidir a la cantonada del carrer de Wilson amb el de Concepción Arenal. No va haver-hi ferits, almenys en principi, però els danys en els vehicles van ser considerables. El 22 de febrer va tenir lloc un altre accident en aquesta cantonada. "En pocs dies he estat testimoni de dos accidents en el mateix punt. Tenim un cada setmana!", afirma un veí, Àlex Fernández, que clama per alguna reacció municipal: "Alguns vehicles circulen molt ràpid i els senyals estan marcats d'aquella manera. Alguna cosa s'ha de fer".

Els conductors de vehicles que circulen pel carrer de Concepción Arenal han de respectar un "cediu el pas" en la cruïlla amb el carrer de Wilson. Aquesta intersecció és conflictiva, però no ho és menys una altra de la mateixa via de Can Palet, a pocs metres: la cantonada de Wilson amb Duquessa de la Victòria. "Porto vivint aquí 18 anys i si no hi ha hagut aquí 30 accidents no n'hi ha hagut cap", assegura un veí del sector. L'enèsim xoc, fa unes setmanes, es va saldar amb els danys consegüents en els vehicles implicats i amb les destrosses en pilones instal·lades a la zona per a evitar estacionaments. En alguns casos els vehicles involucrats s'han estavellat contra la cantonada d'un edifici. "Sort que no passava cap vianant per la vorera", diu l'Àlex.

La poca lesivitat dels accidents fins ara ha fet passar inadvertides moltes de les col·lisions, però no per als implicats ni per al veïnat. L'Ajuntament ha dut a terme algunes modificacions en els últims mesos per a millorar la visibilitat, com el canvi de banda en l'estacionament, de l'esquerra a la dreta segons la marxa, al carrer de la Duquessa de la Victòria, però el degoteig d'incidències continua.

Els més malparats

En la intersecció d'aquest carrer amb el de Wilson el senyal de "cediu el pas" obliga als que transiten per aquesta segona via, però gairebé sempre surten pitjor parats en els accidents els que circulen amb preferència. "Són els que es colpegen contra l'edifici o les pilones després del xoc", explica un resident en un edifici pròxim. Hi ha vestigis d'accidents a cantonades.

Les solucions proposades per veïns són diverses: passen per reforçar la senyalització vertical o horitzontal o per instal·lar passos elevats per obligar els vehicles a reduir la seva velocitat en les interseccions més problemàtiques.