Vehicle en estat d'abandó i font d'inseguretat al carrer de Tarragona, a l'alçada del barri de Can Tusell.

Treure del carrer els vehicles abandonats ja és més fàcil

Redacció

04.03.2021 | 04:00

S'ha acabat, almenys sobre el paper, això de veure un cotxe abandonat mesos i més mesos. Retirar de la via pública un vehicle en aquestes condicions serà més ràpid per a l'Ajuntament a partir d'ara. El Consistori ha modificat la tramitació administrativa dels expedients per acabar amb la lentitud excessiva dels processos, que podien superar un any. Ara, diu el govern municipal, "aquest tràmit s'agilitza de forma considerable i, abans de cinc mesos, es pot executar la retirada del vehicle". La nova normativa permet que el personal d'Egarvia faci algunes de les tasques assignades a la Policia Municipal. Diari de Terrassa va publicar el 19 de febrer un reportatge sobre...