Renfe inverteix 2,4 milions en obres de millora a l'estació Vacarisses-Torreblanca

L. M.

04.03.2021 | 04:00

Renfe ha adjudicat les obres de millora d'accessibilitat i de renovació i modernització dels equipaments de l'estació de Vacarisses-Torreblanca a l'empresa Vilor, amb una inversió de 2,4 milions d'euros i un termini d'execució de 16 mesos, segons ha informat l'empresa ferroviària. Els principals treballs contemplen la construcció d'un pas elevat que connectarà les dues andanes, la instal·lació d'ascensors per tal de garantir la mobilitat dels clients, i el recrescut i prolongació de l'alçada de les andanes per arribar als 68 centímetres sobre la cota del carril i l'ampliació a 200 metres per facilitar l'estacionament de trens en doble...