Primer acte del Dia de les Dones

04.03.2021 | 04:00

La taula rodona en què aquesta tarda participarà Hatibi serà el primer dels 27 actes previstos en la campanya de l'Ajuntament per al Dia Internacional de les Dones, que se celebra dilluns vinent. Sota el títol "Els lideratges feministes i la seva capacitat de transformació social", al debat també hi prendran part la vicepresidenta de Dones directives i professionals d'acció social, Gemma Altell; la investigadora al campus de la UPC a Terrassa, Virginia Mendizábal; així com la directora de la Unitat d'Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra, Tània Verge. Serà a les 18 hores, al Canal de YouTube de l'Ajuntament.