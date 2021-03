El ple prendrà el pols a la situació de la ciutat en el context de la pandèmia. Nebridi Aróztegui El ple prendrà el pols a la situació de la ciutat en el context de la pandèmia.

Un ple extraordinari debat divendres sobre la Terrassa post-Covid

Laura Hernández

04.03.2021 | 04:00

Terrassa viurà demà, divendres, un ple doblement extraordinari. Inclou una sessió virtual, amb una participació ciutadana sense precedents i en un context marcat per la pandèmia i les incerteses de futur. Un còctel de digestió pesada que els partits tenen el repte de fer atractiu a la ciutadania. A partir de les 9.30 hores de demà divendres arrencarà el Debat sobre l'Estat de la Ciutat. És el títol d'una sessió que, fora del que és habitual en un ple extraordinari, comptarà amb una única proposta de resolució consensuada per tots els grups polítics. Sempre, és clar, que avui l'acord no salti pels aires. Des de...