Fuentes diu que no va exercir de president de la Sindicatura Electoral

Redacció

04.03.2021 | 04:00

L'advocat egarenc Roc Fuentes va declarar ahir en el judici contra els juristes membres de la Sindicatura Electoral que el Parlament va designar com a òrgan supervisor de l'1-O. Fuentes va declarar com a president de la Sindicatura Electoral de Barcelona i va afirmar que mai va arribar a exercir el càrrec. "Em van trucar d'ERC el 8 d'agost" de 2017, va explicar ahir, per proposar-li el càrrec i "vaig dir que sí, però no vaig saber res més fins al 8 o el 9 de setembre". En aquell moment, li van comunicar la distribució de responsabilitats i més tard, "el 12 de setembre, ens van convocar al Parlament de Catalunya". A la reunió se'ls va informar que...