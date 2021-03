El Fora Stocks torna aquest divendres al centre de Terrassa

Redacció

04.03.2021 | 04:00

TerrassaCentre, l'associació de comerciants del centre de la ciutat, impulsa aquest divendres, 5 de març, una nova edició del ja tradicional Fora Stocks. Com en ocasions anteriors, els establiments associats i que participen en la campanya oferiran els seus productes amb grans descomptes i promocions només durant aquesta jornada.

A causa de la situació sanitària i les restriccions de cap de setmana, aquesta edició se celebrarà en divendres i no en dissabte, com és usual, i els estocs es trobaran dins de les mateixes botigues participants durant el seu horari comercial habitual.

El Fora Stocks, però, també es viurà a la plaça de Salvador Espriu, on TerrassaCentre instal·larà nou carpes per a les botigues en línia adherides i per als establiments ubicats fora de l'illa de vianants del centre de la ciutat. Aquest espai estarà perimetrat i s'hi controlarà l'aforament per complir amb les mesures de seguretat contra la Covid-19.

"La cita amb el Fora Stocks és una nova oportunitat per impulsar el comerç local i incentivar les compres en els establiments que fan bategar l'economia i la vida de barri i de ciutat", destaquen des de l'associació. Enguany, l'acció està englobada dins de la campanya "Love local. Pensa local. Compra local. Viu local", que busca promoure i dinamitzar el comerç de proximitat.