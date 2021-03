Segell egarenc a l'anunci d'Estrella Damm

Laura Hernández

03.03.2021 | 04:00

Més de quaranta xefs i un grapat de professionals de l'audiovisual reten homenatge a la gastronomia i a la cervesa al darrer anunci d'Estrella Damm, que cada primavera ens recorda l'esclat de vida que es viu al Mediterrani. A la Cala Monjoi, des d'on la gastronomia catalana va mostrar al món la seva excel·lència, dos egarencs ens recorden que Terrassa trepitja fort a la restauració i a la música.

El cuiner egarenc Artur Martínez és un dels 42 xefs que han participat en la promoció com a responsable del restaurant Aürt de Barcelona. El xef comparteix anunci amb altres estrelles Michelin com els germans Roca, Dabiz Muñoz, Maca de Castro, Paolo Casagrande, Carme Ruscalleda, Nandu Jubany, Fina Puigdevall o Ferran Adrià.

La cançó de l'espot també sona egarenca. L'artista terrassenc Dani Trujillo forma part de l'equip que ha musicat l'anunci d'Estrella Damm. Durant la projecció sona la cançó de Jaume Sisa "Qualsevol nit pot sortir el sol". La veu que canta la melodia és la del compositor i productor Dani Trujillo.

"Un dia fantàstic"

"Vam rodar al gener i va ser un dia fantàstic", comenta Artur Martínez, que recorda "el retrobament amb el Ferran, la Carme, el Dabiz, amb tots. Amb molt bon rotllo i en un entorn amb molt simbolisme, a Cala Monjoi, al costat d'El Bulli".

El xef lamentava ahir que "s'utilitzi l'anunci per dividir el sector", arran de les crítiques per no incorporar els bars i restaurants de base. "L'anunci fa costat a tota la família de la restauració -diu-, de la mateixa manera que Rafa Nadal representa el tennis i Iniesta tot el futbol". Martínez recorda que, durant els pitjors moments de la crisi, "semblava que nosaltres no la patíem, quan l'ha patit tothom".

A l'anunci, els xefs emprenen un camí metafòric per la costa gironina, reflexionen sobre els estralls que la pandèmia ha provocat al sector de la restauració i com ara hi tornen "amb il·lusió, amb moltes ganes, i fent sempre autocrítica. Sent inconformistes i amb humilitat. És a dir, continuarem treballant exactament igual, com ho hem fet sempre. Continuarem fent el mateix que ens va convertir en la millor gastronomia del món", diuen.

Martínez afegeix que ara "toca tornar a començar i aixecar el vol". No hi ha receptes màgiques, diu, "arrosseguem deutes i trigarem 3 o 4 anys en recuperar-nos. L'única fórmula és treballar molt dur".

Ell ho fa, entre setmana als seus negocis i el cap de setmana a la rostisseria familiar El Buen Gusto. Ara, diu, prepara la reobertura de l'Aürt (Barcelona) a mitjans de març i la presentació, aviat, d'un nou projecte vallesà.