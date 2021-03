La prova va començar amb la borsa de mestres. La prova va començar amb la borsa de mestres.

Prova pilot per mantenir les borses de treball obertes i actualitzades

Redacció

03.03.2021 | 04:00

L'Ajuntament de Terrassa va iniciar ahir una prova pilot per mantenir obertes permanentment les borses de treball municipals. D'aquesta manera, els professionals es podran donar d'alta en qualsevol moment. Aquesta iniciativa respon a la necessitat constant de cobrir vacants de determinats perfils que no es poden cobrir amb les borses tradicionals, ja que queden obsoletes ràpidament. La prova va començar ahir amb l'obertura de la Borsa de Treball de Mestres i educadors per a les escoles d'educació especial, per a les quals es demanen professionals amb títol de grau universitari o diplomatura en Magisteri, especialitat en Educació Especial, graus o llicenciatures en l'àrea de Pedagogia o Psicologia...