Nova regidoria, nou tècnic de benestar animal

03.03.2021 | 04:00

El nou govern municipal es va estrenar amb la novetat d'una regidoria de Benestar Animal sense precedents a la ciutat. La cartera, liderada per Noel Duque, s'ha revelat com una de les millors plataformes de projecció de l'executiu, especialment en xarxes socials. La presa de consciència sobre el maltractament animal creix i, amb ella, la sensibilitat amb la defensa, la protecció dels animals i el sentit crític amb les formes tradicionals de gestió de les gosseres públiques i privades. El resultat és la implicació activa dels col·lectius i les entitats que treballen en l'àmbit del benestar animal en el projecte de nova gestió del CAAD de Terrassa. El ple de febrer va votar una proposta de resolució del govern per encetar el procés de canvi amb la creació d'una comissió de treball que integraran partits polítics i tècnics. En paral·lel, l'executiu contractarà un tècnic de benestar animal que serà l'encarregat d'impulsar el projecte. La figura va generar el rebuig de l'oposició del PSC, que considera que l'estructura municipal ja disposa de personal capaç de liderar el procés. Un dels primers canvis que comportarà el nou model de gestió és la desvinculació del Centre d'Atenció d'Animals de l'empresa municipal Eco-Equip, encarregada de la gestió dels residus i la neteja viària. El centre quedarà sota el paraigua de la nova regidoria de Benestar Animal.