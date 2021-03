El Centre d'Atenció d'Animals vol ser un lloc de pas i sense gàbies

Laura Hernández

03.03.2021 | 04:00

El nou Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia (CAAD) de Terrassa vol escurçar al mínim l'estada de gossos i gats, millorar els processos amb la família d'acollida i trencar amb el model de gàbies. La regidoria de Benestar Animal té sobre la taula un canvi de paradigma en la gestió de l'equipament, un projecte en sintonia amb les entitats animalistes que començarà a caminar els pròxims mesos.

"Volem buidar les gàbies -explica Noel Duque, regidor de Benestar Animal-, que el CAAD sigui un centre de pas, no un destí final i obrir les portes de sortida, estrènyer els vincles entre els animals i les famílies d'acollida".

Una comissió d'estudi aprovada en el ple de febrer per unanimitat definirà el nou model de gestió en els tres mesos vinents. Ho farà d'acord amb uns principis inspirats en el benestar animal i que capgiren el funcionament actual de la gossera municipal.

Centre de transició. El nou CAAD serà un centre de pas per als animals i no un lloc d'estada. El nou model vol escurçar al màxim el temps entre l'arribada del gos i l'acollida i, sempre que sigui possible, "que abans d'entrar, l'animal ja tingui una llar de destí", comenta Duque. L'equip del CAAD incorporarà nous protocols que inclouran "el contacte amb refugis, amb espais on es facilitin les adopcions i sistematitzarà que per cada gos que entri, s'obri un ventall de possibilitats d'adopció".

Gàbies zero. L'actual model de gàbies del CAAD té els dies comptats. "És millor que estiguin en casetes", apunta el regidor de Benestar Animal. El funcionament del centre incorporarà les "passejades grupals perquè els animals socialitzin i arribin en les millors condicions a l'experiència de l'adopció". A banda, es treballarà el coneixement del gos o el gat, l'elaboració d'un perfil "com a individu que permetrà seleccionar la família més idònia i que l'experiència sigui més enriquidora bilateralment".

El CAAD establirà també col·laboració amb educadors canins per a millorar els protocols de preadopció. Molts animals manifesten por a sortir de les gàbies, després d'un temps tancats, i "pateixen situacions d'ansietat i angoixes en el moment clau de l'adopció". El treball de l'especialista ajudarà a l'animal a viure aquesta transició amb les millors condicions.

Les entitats. "Les entitats animalistes i els adoptants tindran un paper clau en el nou CAAD", avança Duque. Fins ara el centre era correcte, prestava atenció, però faltava el vincle amb ells, no se sentien actors". Amb el nou model de gestió, les entitats, les famílies i els voluntaris participaran en el funcionament del centre.

El paper del voluntariat. El mes de gener, milers de productes com roba, llits, pinso, collarets, morrions i sobretot mantes i joguines van arribar a la gossera de Terrassa per fer més lleu i feliç l'onada de fred a la llar municipal. Una resposta sense precedents a la crida feta pel voluntariat del Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Terrassa, que en el nou projecte tindrà un paper clau. El pla vol comptar amb els voluntaris com una peça més de l'engranatge per a garantir el benestar animal al centre i també per a conscienciar sobre una tinença responsable. "Els obrim la porta. Volem que tinguin un pes importantíssim des de l'inici".

Els gossos perillosos. L'increment d'abandons de gossos potencialment perillosos omple les gosseres, on molts d'aquests animals passen la resta de la seva vida per la dificultat de trobar una família d'acollida. L'estigma de ser animals violents, el repte de la socialització (han de portar morrió) i la paperassa que acompanya els processos d'adopció frena moltes acollides i col·lideix amb els principis del benestar animal. "Volem desestigmatitzar-los -comenta Noel Duque-. La llei els dificulta sortir de la gàbia i es passen allà tota la vida". El nou CAAD obrirà la porta "a contactar amb altres països europeus on la llei de gossos potencialment perillosos no existeix i ens poden facilitar adopcions de gossos que aquí difícilment troben una família".

Difusió animalista. El Centre d'Atenció d'Animals Domèstics i de Companyia estrenarà nova web. A banda, la realitat del centre es portarà "als instituts, a les entitats juvenils i a la policia". Duque explica que el CAAD serà "un referent perquè els animals trobin una bona llar i un generador de consciència sobre la tinença responsable i sobre els drets i les obligacions de ser propietaris d'un animal". Les gosseres "són la vergonya de la societat, el lloc on van a parar els animals que hem fet servir i hem abandonat. Volem que aquesta estada sigui breu i el més agradable possible".