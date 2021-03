"Només percebo les olors agradables" "Només percebo les olors agradables"

03.03.2021 | 04:00

Vanesa Romero, de 38 anys, treballa a Terrassa tot i que viu a Taradell (Osona). A finals de desembre va contagiar-se del virus i ara, explica, "està en rehabilitació per olorar bé i tornar a ser com abans". Quan es va adonar que havia perdut l'olfacte?Doncs mentre estava preparant un brou de pollastre. De sobte vaig copsar que no en sentia cap olor. Va ser el primer senyal d'alerta de la presència del virus?De fet havia donat positiu tres dies abans de començar a patir la pèrdua olfactiva, l'anòsmia. Primer vaig tenir cefalees, malestar a tot el cos, una mica de febrícula i aleshores va sorgir el problema amb l'olfacte. En general vaig passar el virus amb pocs...