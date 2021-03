Més del 90% del comerç egarenc segueix totes les mesures anti-Covid

Redacció

03.03.2021 | 04:00

L'Ajuntament de Terrassa ha informat un total de 2.187 establiments comercials dels set districtes de la ciutat sobre les mesures sanitàries establertes per frenar els contagis de la Covid-19 en l'àmbit del comerç i ha comprovat que més del 90% segueix totes les mesures sanitàries, segons les dades que s'han recollit.

Entre l'1 i l'11 de febrer, 12 equips formats per treballadors i treballadores municipals i persones voluntàries de Creu Roja van visitar els establiments egarencs per fer un recordatori de les mesures per fer front a la Covid-19 i continuar fent del comerç un espai segur, a la vegada que van resoldre els dubtes que els i les comerciants poguessin tenir. A banda de les tasques informatives, les visites a les botigues van servir per comprovar el grau de compliment de les mesures Covid a efectes informatius i estadístics i sense ànim d'iniciar cap tipus d'actuació sancionadora.

De la campanya es va extreure que els establiments comercials "continuen posant tots els mitjans que tenen al seu abast per donar compliment a les mesures de seguretat", diuen des del Consistori. I és que el 90,99% dels treballadors i treballadores i el 93,69% de les persones usuàries dels establiments portaven la mascareta ben posada, en el 92,18% de les ocasions es mantenia la distància de seguretat d'1,5 metres en la cua formada a l'entrada, i en el 92,50% de les cues a caixa també era així. A més, el 91,27% dels establiments disposava de gel hidroalcohòlic a l'accés i l'aforament màxim establert als comerços es respectava en el 92,82%.

Per això, la regidora de Comerç, Jennifer Ramírez, creu que "el teixit comercial de la ciutat ha demostrat ser un sector resilient, que ha sabut adaptar-se a les dures circumstàncies que es viuen i que ha posat la salut de les persones per damunt de tot". "Amb aquesta campanya hem pogut corroborar que el nostre comerç és segur", sosté l'edil.