Un home mor en esfondrar-se un sostre

Javier Llamas

03.03.2021 | 04:00

Un home va morir el dilluns en un accident al Roc Blanc quan reparava una gotera i el fals sostre sobre el qual es recolzava es va enfonsar. La víctima va caure des d'una altura d'uns tres metres a l'interior d'un antic bar de la seva propietat.

Francisco tenia 68 anys. Havia regentat un cafè-bar a la plaça del Roc Blanc, en el tram comprès entre el carrer de Sicília i el de Palet i Barba, però el local ja no tenia activitat. Havia tancat les seves portes feia anys, segons van explicar ahir uns veïns. El dilluns, a primera hora de la tarda, el van veure entrar en el local. Va deixar la persiana mig abaixada. S'havia detectat una avaria: hi havia goteres i Francisco intentaria arranjar la canonada malmesa. En això estava quan va sobrevenir el fatal accident.

El desassossec

Van transcórrer les hores i la persiana del bar continuava en la mateixa posició. Els comerciants de la plaça asseguren cuidar-se molt entre ells, estar pendents l'un de l'altre per si precisen ajuda. Són com una gran família vigilant. A Francisco el van trucar per telèfon, però no va contestar. No resulta estrany que en el sector existeixi falta de cobertura en telefonia mòbil.

Però el desassossec va créixer entre alguns veïns i poc després de les 20 hores, una vegada tancats els seus establiments respectius, dues comerciants es van acostar al local i van veure la persiana com l'havien vist hores abans.

Llavors van decidir entrar al local. Francisco no responia. Les dues testimonis van veure el cos al terra i van alertar de seguida als serveis d'emergències, que van rebre la primera comunicació a les 20.21.

Van arribar unitats dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Municipal, i cinc dotacions de Bombers de la Generalitat. I ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que va comissionar quatre unitats. La víctima ja havia perdut la vida quan es van presentar els equips sanitaris. En principi es va difondre la informació de que al Roc Blanc havia tingut lloc un accident laboral mortal. Després, fonts policials van afirmar que el finat no estava treballant per compte d'altri, sinó en un local de la seva propietat, reparant una avaria.

L'establiment es troba en un espai situat en els baixos d'un edifici d'habitatges que en un altre temps havia estat un bar, el Tribal. L'home reparava una gotera quan el terra que trepitjava, un fals sostre, es va enfonsar. La víctima es va precipitar des d'uns tres metres d'altura. Les plaques van cedir.

Els Mossos d'Esquadra van fer les primeres diligències i efectius de bombers van extreure els fragments que encara corrien perill de desplomar-se. Una comissió del jutjat de guàrdia va autoritzar l'aixecament del cadàver, que va ser traslladat a la Ciutat de la Justícia per a l'exploració forense que determini les causes exactes de la defunció.

No se sap en quin moment va ocórrer l'accident, si Francisco portava molta estona al terra quan les dues veïnes van trobar el seu cos.